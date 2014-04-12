عباس يعتبر قبول فلسطين دولة متعاقدة على اتفاقيات جنيف الأربع «يوماً تاريخياً»

اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس قبول انضمام فلسطين الى اتفاقيات جنيف الاربع كدولة متعاقدة "تاريخا جديدا ويوما تاريخيا".

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات ان "الرئيس عباس يعتبر قبول فلسطين دولة متعاقدة لاتفاقيات جنيف الاربع تاريخا جديدا للقضية الفلسطينية ويوما تاريخيا في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته".

واوضح عريقات ان "الرئيس عباس تسلم (الجمعة) رسالة موقعة من رئيس الاتحاد السويسري يعلمه فيها انه تم ايداع صك انضمام دولة فلسطين الى مواثيق جنيف الاربعة لعام 1949 والى البروتوكول لعام 1977 اعتبارا من يوم الثاني من ابريل 2014 التزاما بالمواد 61 و 62 و141 و157 من مواثيق جنيف الاربعة".

واضاف ان "الرئيس السويسري قال في رسالته ان دولة فلسطين اصبحت عضوا متعاقدا ساميا لمواثيق جنيف الاربعة، وان سويسرا بصفتها الحاضنة لاتفاقيات جنيف ستقوم باعلام الحكومات المتعاقدة على الاتفاقيات ومواثيق جنيف بانضمام فلسطين اليها".

وقال عريقات ان "عباس يرى ان تاريخا جديدا قد بدأ تنتقل فيه فلسطين من مربع املاءات الاحتلال الاسرائيلي الى مربعات القانون الدولي".

وتابع عريقات ان عباس تسلم ايضا رسالة من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تبلغه ان "صكوك الانضمام الى 13 معاهدة وميثاقا دوليا تمت يوم الثاني من ابريل الحالي".

وحسب هذه الرسالة، ستصبح دولة فلسطين عضوا كاملا في 11 ميثاقا يوم الثاني من مايو المقبل وعضوا كاملا في ميثاق حماية الطفل في السابع من ايار المقبل وعضوا كاملا في الميثاق ضد الابادة الجماعية في الثاني من يوليو كما قال عريقات.

واكد ان "الرئيس والقيادة الفلسطينية يثمنون عاليا مواقف سويسرا والامين العام للامم المتحدة بان كي مون"، معبرا عن الامل "من هولندا حاضنة ميثاق لاهاي ان تبادر بأسرع وقت ممكن لقبول فلسطين عضوا متعاقدا في اتفاقية لاهاي" المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية.