مقتل اثنين من (الإخوان) في تبادل لإطلاق النار شمال القاهرة

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية امس إن عضوين في جماعة الاخوان المسلمين قتلا في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمحافظة الغربية بالدلتا إلى الشمال من القاهرة.

وقالت الوكالة إن مجموعة من الاخوان حاولت اضرام النار في نقطة مرور واطلقت النار على قوات شرطة النجدة المكلفة بتأمين طريق سريع يربط بين مدينتي المحلة الكبرى وطنطا عاصمة المحافظة مما أسفر عن مقتل شخصين والقبض على ثالث وفرار الآخرين.

وأصبحت الهجمات على قوات الشرطة والجيش شائعة منذ خلع الجيش الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو / تموز بعد احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيته.

وأعلنت الدولة أن الاخوان جماعة إرهابية لكن قادة الجماعة يقولون إنهم يلتزمون بالأنشطة السلمية.

وقال وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي إن محاربة الإرهاب أحد أولوياته عندما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن يفوز فيها بسهولة الشهر المقبل.

الى ذلك كثفت قوات الجيش والشرطة المصرية من تواجدها امس بجميع مداخل محافظتي القاهرة والجيزة وميادين التحرير ورابعة والنهضة استعدادا للمظاهرات التي دعا إليها تنظيم الإخوان. ونشرت القوات عددا من الأكمنة والتمركزات الأمنية الثابتة والمتحركة على مداخل المحافظتين سواء بالطرق الصحراوية أو الزراعية.