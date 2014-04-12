امرأة ترشق هيلاري كلينتون بحذاء خلال مؤتمر

لوس انجليس - أ. ف. ب

رشقت امرأة الخميس بحذاء وزيرة الخارجية الاميركية السابقة هيلاري كلينتون التي سخرت من الحادث خلال مؤتمر في لاس فيغاس (نيفادا، غرب)، حسب صور بثها التلفزيون الاميركي.

ورشقت المرأة هيلاري كلينتون بالحذاء خلال مداخلة لها في مؤتمر معهد صناعات اعادة تدوير النفايات.

وسألت كلنتون "ما كان هذا؟" فاوضح مارك كاربنتر المتحدث باسم معهد صناعات اعادة تدوير النفايات "لقد كان حذاء". واضاف ان "المرأة لا علاقة لها بمنظمتنا ولم تكن مدعوة الى الحدث".

ولم تصب كلينتون (66 عاما) اذ تجاوز الحذاء رأسها بسنتيمترات قليلة وقد مازحت الجمهور على الفور نتيجة هذا الحادث.

وتساءلت كلينتون "هل هذا تابع لعرض سيرك دو سولاي" في اشارة الى فرقة السيرك الكندية الشهيرة التي تقدم عروضها في لاس فيغاس.

وقالت "لحسن الحظ انها لا تتمتع بمهارتي في التصويب" مما اثار تصفيق الحاضرين، بحسب المشاهد التي عرضتها قناة "كي تي ان في".

واضافت ضاحكة "لم اكن اعتقد ان ادارة النفايات مثيرة للجدل الى هذا الحد".

وهذا الحادث ليس فريدا ففي العام 2008 رشق صحافي عراقي الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بحذاء خلال مؤتمر صحافي في بغداد.

وبعده بعام رشق طالب الماني رئيس الوزراء الصيني وين جياباو بحذاء في جامعة كامبريدج في بريطانيا.