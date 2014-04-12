اليوم.. نظر قضية محاكمة الحمبولى خط الصعيد

تنظر اليوم السبت محكمة جنايات الأقصر المنعقدة بالتجمع الخامس قضية محاكمة المتهم ياسر عبد القادر أحمد الشهير بـ”الحمبولي” والمعروف إعلاميًا بخط الصعيد ونجله حشمت وأفراد تشكيلهما العصابى لاتهامهما بالقتل العمد والسرقة تحت تهديد السلاح، والخطف وترويع المواطنين وحيازة أسلحة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز، وعضوية المستشارين أكثم عبد الخالق البغدادى، وهشام السطوحى، وأمانة سر قاسم محمد وعبد الرءوف مدنى.

كانت الأجهزة الأمنية بالأقصر، قد نجحت في القبض على ياسر الحمبولي داخل أحد المساكن بمنطقة الكرنك نهاية فبراير الماضي، وذلك بعد هروبه من سجن قنا العمومي خلال أحداث الانفلات الأمني، وفتح السجون خلال الثورة وواصل المتهم نشاطه الإجرامي لمدة 13 شهرًا في السرقة بالإكراه والخطف والتعدي والقتل العمد حتى سقط في يد الشرطة.

ووجهت النيابة تهم القتل العمد والسرقة تحت تهديد السلاح، والخطف وترويع المواطنين ويبلغ إجمالي القضايا المتهم فيها (الحمبولي) نحو 80 قضية، مقسمة على عدد من المراكز والمحافظات، منها 20 قضية تابعة لمركز شرطة إسنا جنوب الأقصر، و10 قضايا في مركز شرطة طيبة شمال الأقصر، و10 قضايا في مركز شرطة القرنة غرب الأقصر، و21 قضية تابعة لمركز بندر الأقصر، و5 قضايا في مركز نقادة في محافظة قنا، و7 قضايا في مركز شرطة قنا و5 قضايا في مركز قوص جنوب قنا وباقي القضايا بمحافظة البحر الأحمر.