وكيل جامعة الإمام: تعيين الأمير مقرن ولياً لولي العهد تجسيد للرؤية الثاقبة واستشراف للمستقبل

رفع وكيل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتبادل المعرفي والتواصل الدولي الدكتور محمد سعيد العلم أصدق التهاني وخالص التبريكات إلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز بعد أن أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يحفظه الله - القرار الملكي الكريم القاضي بتعيين سموه وليا لولي العهد إضافة إلى مناصبه الأخرى.

وقال الدكتور العلم إن هذا القرار يأتي تجسيدًا للرؤية الثاقبة لدى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في قيادة بلادنا المباركة بحكمة وبعد نظر واستشراف للمستقبل.. بما يحقِّق الأمن والاستقرار لوطننا الغالي حكومة وشعباً.. مشيراً إلى أن الأمير مقرن - يحفظه الله- رجل دولة وقيادة وحكمة وحنكة.. سياسياً وإدارياً وعسكرياً واجتماعياً.. مستعرضاً سجله المشرّف عبر عدد من المهام الوطنية التي تولى قيادتها مثل إمارة منطقة حائل والمدنية المنورة وجهاز الاستخبارات العامة وغيرها.

وأكد وكيل جامعة الإمام الدكتور العلم على أن هذه الخطوة لتبرهن للقاصي والداني مدى العلاقة العميقة فيما بين قيادتنا الحكيمة الرشيدة وشعبها الوفي الأبي.. إلى جانب ما تزهو به بلادنا المباركة من حكمة وبعد نظر يهدفان إلى تحقيق الرفاه والرخاء والاستقرار الدائم لسفينة الوطن في مسارها نحو التقدم والازدهار ومواصلة البناء.

واختتم العلم تصريحه سائلاً الله أن يوفق الأمير مقرن لما فيه الخير والصلاح، وأن يسدد على طريق الخير خُطاه ومسيره المبارك، وأن يديم على بلادنا قيادتها الرشيدة وما تنعم به من أمن وأمان وتطوّر ونمو في شتَّى المجالات وأن يمد الجميع بعونه وتوفيقه وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه.