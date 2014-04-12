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مدينة الملك سعود الطبية قبلة دولية

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مدينة الملك سعود الطبية قبلة دولية مدينة الملك سعود الطبية قبلة دولية

    حققت مدينة الملك سعود الطبية قفزة نوعية في مجال تنظيم المؤتمرات العالمية حيث تزايد اهتمام المنظمات المهتمة بالدواء في الحرص على التواجد والمشاركة في مؤتمر السعودي العالمي لاقتصاديات الدواء والذي يعقد للمرة الثالثة على التوالي في العاصمة الرياض.

وتأتي أهمية عقد السعودي الثالث لمواكبة كل المستجدات في إدارة العلاج الدوائي لدعم المنظومة الدوائية وتبني مبادرات وتجارب في مجال اقتصاديات الدواء، وتسعى مدينة الملك سعود الطبية وبدعم المشرف العام على المدينة الدكتور صالح التميمي على إظهار مكانة المملكة الصحية محلياً وعالمياً وفق أفضل معايير الجودة المتعارف عليها دولياً.

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