جامعة الملك فهد تكرم 417 من المتفوقين والمتميزين وأعضاء هيئة التدريس

تحت رعاية مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن د. خالد بن صالح السلطان نظمت الجامعة مساء أمس الأول حفل التكريم السنوي للطلاب الحاصلين على مراتب الشرف الأولى والثانية والثالثة والبالغ عددهم 417 طالباً وأعضاء هيئة التدريس المتميزين في التدريس والبحث العلمي والإرشاد الأكاديمي وتقنية التدريس والحاصلين على براءات الاختراع والطلاب المتميزين في المساعدة الأكاديمية للطلاب والنشاط الطلابي.وأعرب المهندس إبراهيم بالغنيم ولي أمر عن سعادته بهذه المناسبة الغالية وقال في كلمة أولياء أمور الخريجين، يسعدني أن أتحدث إليكم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وهي تحتفل بتخريج نخبة من النوابغ والمتميزين ويشرفني -بمناسبة تخرج ابني مشاري من الهندسة الصناعية والنظم- أن أشارك أسرة هذا الصرح الشامخ فرحة نجاحه في أداء دوره التعليمي واحتفائه بتكريم نخبة من أبنائه. وقال اسمحوا لي أن أهنئ أبنائي الخريجين بالتخرج وأبارك لهم ما حققوه من إنجاز، وأضاف أن تفوقكم هو أجمل هدية تقدمونها لوطنكم الذي أعطاكم الكثير وينتظر منكم كثيراً من العطاء والإخلاص والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني الأمير مقرن بن عبدالعزيز حفظهم الله.

وقال: اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان لمدير الجامعة د. خالد بن صالح السلطان وأساتذتها وموظفيها على جهودهم في الارتقاء بأداء الجامعة إلى هذه المكانة الرفيعة. كما كرمت الجامعة ظهر أمس الأول الحاصلين على براءات اختراع للعام 2013-2014م، وعددهم 66 باحثاً والأساتذة والموظفين ممن أمضوا 45 و40 و35 و30 و20 و10 سنوات إضافة إلى الذين انتهت مدة خدمتهم بالجامعة.