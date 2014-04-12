البيت الابيض: امريكا تعمل مع منظمة حظر “النووي” للتأكد من احترام سوريا لتعهداتها

قال جي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض إن الإدارة الأمريكية تراقب التقارير التي تحدثت عن استخدام نظام بشار الأسد غازا ساما في ريف دمشق.

وأضاف كارني ـ في تصريح خاص لقناة العربية الاخبارية ـ أن الولايات المتحدة تعمل مع منظمة حظر الأسلحة النووية للتأكد من احترام سوريا تعهداتها.

ومن جانبها ، قالت مصادر بالمعارضة السورية إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم بالغازات السامة على مدينة حرستا في ريف دمشق ، فيما أصيب العشرات ، وأكد مركز حماة الإعلامي أن طفلاً قتل وأصيب أكثر من 100 في هجوم مشابه بالغازات السامة على مدينة كفرزيتا بريف حماة الشمالي .

وعلي صعيد متصل ، أعلنت القوة البحرية المشتركة المكلفة بنقل الترسانة الكيمياوية السورية عن استئناف عمليات النقل، وأكدت أنها نقلت حتى الآن قرابة 50% من ترسانة النظام السوري الكيمياوية.

من جانبها ، قالت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية أنه لايزال أمام نظام الرئيس بشار الأسد وقت لتنفيذ الاتفاق الروسي – الأمريكي القاضي بنقل ترسانة الاسلحة الكيماوية كاملة إلى خارج سوريا ، مشددة على عدم إضاعة الفرص مجدداً، والالتزام بالموعد النهائي في نهاية يونيو المقبل.

أ ش أ