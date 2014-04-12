بابا الفاتيكان يطلب الصفح عن “كهنة التحرش بالأطفال”.

طلب البابا فرانسيس بابا الفاتيكان باسم الكنيسة الكاثوليكية “الصفح” عن الأضرار التي تسبب بها كهنة اعتدوا على الأطفال، مؤكدا أن العقوبة ستكون قاسية جدا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن فرانسيس قوله “أشعر أن من واجبي أن أتحمل المسؤولية عن كل الأذى الذي تسبب به بعض الكهنة، وهم قلة بالمقارنة مع جميع الكهنة، وأن أطلب شخصيا الصفح عن الأضرار التي تسببوا بها بالتعدي جنسيا على الأطفال، ونحن لن نتخذ خطوة واحدة إلى الوراء فيما يتعلق كيف سنتعامل مع هذه المشكلة، والعقوبات التي يجب فرضها بل على العكس العقوبات ستكون قاسية”.

كانت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل قد انتقدت الفاتيكان الذي يستمر، كما يقول خبراؤها، في حماية بعض الكهنة المذنبين ويتقاعس عن إنزال العقوبات بهم.

أ ش أ