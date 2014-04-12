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الإعلامى محمد فودة: الغاز الطبيعى فى زفتى نهاية الشهر الجارى

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فى إطار سعيه لحل أزمات ومشكلات مدينته زفتى، وتعهده لشباب المدينة بحل جذرى لأزمة الغاز الطبيعى بها، أكد الإعلامى محمد فودة أنه نجح فى لقائه مع المهندس شريف إسماعيل وزير البترول على الاتفاق على أن يدخل الغاز الطبيعى جميع القرى نهاية الشهر الجارى، مشيراً إلى أن المشروع سيتم تنفيذه خلال 3 شهور، ويحضر الافتتاح اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، حيث تخدم المحطة 5 ملايين مواطن من قرى مركز زفتى والمناطق المجاورة لها.

ووجه فودة، الشكر لوزير البترول وللمهندس فيصل عبد الغنى رئيس مجلس الإدارة، على استجابتهما السريعة لأهالى المدينة، وتدبير الاعتماد المالية اللازمة لحل مشكلة مدينة زفتى الأساسية المتمثلة فى نقص الغاز وارتفاع أنابيب البوتاجاز واحتكارها من قبل تجار السوق السوداء، بالإضافة إلى خطة وزارة البترول فى المدينة، التى تتضمن فى المرحلة الثانية القضاء على مشكلة العادم لمصانع الطوب والذين يقدرون بـ100مصنع تعمل بالمازوت، حيث سيتم تحويلها من المازوت إلى الغاز.

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