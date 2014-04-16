صالون الامام محمد عبده الثقافى بأبنوب يتحدى

كتب / اكرم هلال

على مدار شهرين او يذيد حقق صالون الامام محمد عبده الثقافي بأبنوب اسيوط شهره واسعة بين السياسيين بالمحافظة حيث قدم عدد من الامسيات الادبية والعروض السينمائية علاوة على رعايته ميثاق الشرف بين الحملتين الرئاسيتين بالمحافظة ومناقشة العديد من الكتب مما يجعله جبهة تنويرية حقيقية ولكن لأسباب ترجع الى ادارة الصالون لم تتضح بعد نشرة صفحة امنع تلاعب المنبثقة عن الجبهة الاشتراكية بأبنوب والتي يخرج منها ايضا الصالون هذا البيان منذ قليل

نظرا للاختلافات الحادة في الرؤى والتوجهات الفكرية للحركة الديمقراطية الشعبية وتمسكها بفرض وجهة نظرها او الابتعاد عن الصالون ؛تقرر انفصال الحركة الديمقراطية الشعبية عن صالون الامام محمد عبده الثقافي بأبنوب ؛الذى يتكون من حزبي الكرامة والتجمع ويرحب بكل الكيانات التي تريد الازدهار للحراك الثقافي وزيادة الوعى بين المواطنين.

وجاء على لسان مصطفى يوسف منسق الصالون .

ان هناك من يسعى وراء هذا الكيان لإحباط تجربته ربما الايام تكشف ذلك ولكننا نتحدى اننا لن نتوقف ولسوف ننتصر على قوى الظلام .

شبكةعيونالإخبارية

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