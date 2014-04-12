ماذا تفعل سيرين عبد النور مع مروان خوري؟

تتابع الفنانة سيرين عبد النور رحلتها في برنامجها الواقعي "بلا حدود"، وهي ما زالت تحصد المزيد من النجاح والمتابعة من جمهور يتابعها بشغف كبير على شاشة قناة "الآن" منذ عدة أسابيع أثناء قيامها بنشاطاتها الفنّية والإجتماعية الخاصة والعامة، تحت عدسات كاميرات البرنامج التي ترصدها خطوة خطوة...

فقد رصدت كاميرات "بلا حدود" اللقاء الفنّي المميّز بين سيرين والفنان الكبير مروان خوري، وهي تتابع معه الإستماع للحن جديد وضعه على احدى أغنياتها التي ستنغنيها في الموسم المقبل. وثم انتقلت الكاميرات لتتابع سيرين وهي تصوّر فيلماً قصيراً أوضحت تفاصيله. ثم اجتمعت بزميلتها وصديقتها مصممة الأزياء مايا حداد من أجل التحضير لرحلة إلى أوروبا للمشاركة في حضور عروض أزياء لعدد من أفخم بيوت عواصم الموضة في باريس وروما. لكن في غمرة الإنشغال بأمور ترفيهية جميلة، لا تتأخّر سيرين عن التوجّه لتقديم مساعدات للنازحين في بعض المخيمات في لبنان. في حلقة تالية إلتقت سيرين بفتيات مدمنات على المخدرات، وهو أمر أثار الكثير من المشاعر المؤلمة والمؤسفة. لتعود سيرين بعد التوتّر للراحة مع العائلة. فالمهمة كانت صعبة وشاقة، نفسياً وجسدياً.

سيرين تعدّ لمسلسل درامي كبير تصوّره ليكون جاهزاً في شهر رمضان القادم. وهي تتابع الأمر مع المنتجين، للإستعداد ليكون التصوير متناسباً مع مواعيدها وإرتباطاتها، لكن أيضاً ليكون العمل جاهزاً لموسم الدراما في شهر رمضان القادم.

أيضاً في حلقة أخرى، تلتقي سيرين مع عائلة مصرية متشدّدة قليلاً، ليدور الحديث حول مستقبل مصر وما يجب أن يكون عليه المصريون لتأمين مصر من شرور تحيط بها. وهنا تتحدّث الأمّ في هذه العائلة بكثير من المنطق والعقلانية.

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