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الإسماعيلي يقترب من ضم ثنائي المنيا

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الإسماعيلي يقترب من ضم ثنائي المنيا الإسماعيلي يقترب من ضم ثنائي المنيا

اقترب الإسماعيلي من الحصول على خدمات لاعبي المنيا عمرو عثمان وإسلام رشدي خلال الفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الإسماعيلي لدعم صفوفه، من أجل المنافسة على البطولات الموسم المقبل.

وقال محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com: "أبدى اللاعبان موافقة على اللعب للدراويش الموسم المقبل، وسنحسم انتقالهما خلال أيام".

وكان وكيل اللاعبين وليد عبد الهادي قد أكد أن هناك جلسة الاسبوع المقبل مع رئيس النادي الإسماعيلي من أجل حسم انتقال اللاعبين.

وأوضح أن اللاعبين مرتبطان ببعضهما ويرغبان في اللعب في فريق واحد الموسم المقبل.

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