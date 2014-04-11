ريال مدريد وبرشلونة لن يتدربا على ملعب نهائي الكأس ليلة المباراة

أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة عدم خوض ريال مدريد وبرشلونة، طرفي نهائي كأس الملك، لأي تدريبات على أرضية ملعب المستايا معقل فالنسيا عشية المباراة المقررة في 16 أبريل.

وأوضح الاتحاد في بيان له أن برشلونة سيخوض تدريباته على مدينته الرياضية قبل يوم من النهائي، على أن تكون التدريبات مفتوحة لوسائل الاعلام في أول 15 دقيقة، ثم يقام بعدها مؤتمر صحفي لمدرب الفريق، الأرجنتيني خيراردو تاتا مارتينو، وأحد لاعبي البرسا.

وسيخوض البرسا التدريبات على المستايا صباح يوم المباراة، على أن تكون مغلقة.

أما ريال مدريد فسيخوض تدريباته على ملاعبه مساء 15 أبريل، ليقام بعدها المؤتمر الصحفي، قبل أن تتوجه البعثة إلى فالنسيا.

وكالات