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مقتل جون وينكلر برصاصة طائشة

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مقتل جون وينكلر برصاصة طائشة مقتل جون وينكلر برصاصة طائشة

قُتل المنتج المساعد لبرنامج الأمريكي "Tosh.0′" المدعو John Winkler برصاصة أطلقت عليه من قبل شرطة كاليفورنيا عن طريق الخطأ.
وكان Winkler البالغ من العمر 30 عاماً بشقته في ولاية كاليفورنيا، حيث سمع صراخاً يصدر من منزل أحد أصدقائه الذي يعيش بالقرب منه، وفور وصول Winkler رأى صديقه مهدداً بالسكين، وعندما حاول مساعدته تلقى تلقى رصاصة من الشرطة التي وصلت إلى المكان، قتلته على الفور، ظناً منها انه هو المجرم.
يذكر أن "Tosh.0′ هو سلسلة أمريكية كوميدية يقدمها الكوميدي Daniel Tosh

 

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