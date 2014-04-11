حنان ترك أم للمرة الرّابعة

وضعت حنان ترك مولودتها الرابعة من زوجها الحالي محمود شقيق القيادي الأخواني الشهير حسن مالك في أحد مستشفيات القاهرة وسط مجموعة من أهلها وأصدقاءها المقربين من الوسط الفني.

ويذكر أن حنان لم تختار اسم مولودتها الجديدة بعد خصوصاً أنها لم تتوقع الولادة في هذا التوقيت لأنها مازالت في بداية شهرها التاسع إلا أنّ الأطباء طمأنوها على صحة الطفلة، وأكدوا أنها لاتريد وضع الطفلة في الحضانة إلى حين اكتمال نموّها.

وهذه الطفلة هي تعد الرابعة حيث أن حنان لديها طفلان من زوجها الأول خالد خطاب إلى جانب طفل اسمه محمد، كانت قد أنجبته من زوج آخر، لم يدم زواجها منه كثيرا، لتصبح بذلك الطفلة الجديدة هي الرابعة لدي حنان.

وقد علم سيدتي نت أنّه من المقرر أن تسافر حنان بصحبة زوجها لأداء مناسك العمرة بعد عدة أشهر ، وذلك إلى أنّ تسترد عافيتها بعد الولادة، وذلك عملاً بالإتفاق الذي اتفقا عليه هي وزوجها خلال فترة الحمل.

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