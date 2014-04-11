ليبيا تشهد احتجاجات في بني غازي وإغلاق مدينة سرت وتهريب سجناء طرابلس

شهدت عدة أنحاء من ليبيا أعمال شغب واحتجاجات الجمعة، أدت إلى إغلاق مدينة “سرت”، وأسفرت عن إحراق عدد من السيارات وتفجير حافلة عامة في “بنغازي”، فيما قام مسلحون بتهريب عدد من السجناء في العاصمة طرابلس.

وقام عدد من المواطنين بمنطقتي “الزعفران”، والمنطقة السكنية الثانية بسرت، قاموا بإغلاق الطريق المؤدي الي وسط المدينة عند مدخلها الغربي، على خلفية نزاعات على أراضي فضاء مملوكة للدولة، مما أدى إلى توقف حركة السير من وإلى تلك المناطق.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن رئيس المجلس المحلي بسرت، عبدالفتاح السيوي، مطالبته بإرسال قوة عسكرية للتصدي لـ”الأوضاع الأمنية المتردية” بالمدينة، ووقف التعديات المتكررة علي أراضي الدولة، والأراضي الزراعية، والمساكن قيد الإنشاء.

وفي مدينة “الزاوية”، قام مسلحون بالسيطرة على الطريق الساحلي، عند المدخل الشرقي للمدينة، ومنعوا المارة من العبور، إلا أن الأهالي قاموا بالتجمع، عقب صلاة الجمعة، وتوجهوا إلى الموقع الذي تسيطر عليه المجموعة المسلحة، التي سرعان ما غادر أفرادها المكان.

وفي العاصمة الليبية، هاجم مسلحون سيارة لنقل السجناء، كانت في طريقها إلى نيابة جنوب طرابلس، حيث تمكن عشرة سجناء من الفرار ، ونقلت “وال” عن نائب مدير سجن “عين زارة”، أشرف محمد زايد، قوله إن المسلحين أطلقوا النار بشكل عشوائي على أفراد الحماية، ومهدوا الطريق لفرار السجناء.

CNN