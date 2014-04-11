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حسام مؤنس : أجهزة الدولة والإعلام ضد “صباحي‎”

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حسام مؤنس : أجهزة الدولة والإعلام ضد “صباحي‎” حسام مؤنس : أجهزة الدولة والإعلام ضد “صباحي‎”

قال حسام مؤنس المتحدث بإسم التيار الشعبى  :”إن حرب الأعصاب والتخويف هى أحد أسلحة الدولة والإعلام فى مواجهة حملة حمدين صباحى فى هذه المعركة” ،موضحاً أن الحملة أعلنت أرقام كبيرة جداً ، وأرقام صغيرة جداً ، وكلاهما ليس دقيقاً ولا صحيحاً.

وطالب مؤنس الجميع بعدم صدق آية أرقام إلا ما تعلنه الحملة الرسمية،مشيراً إلى أن الحملة لم تعلن أرقاماً رسمية إلا بعد أن تطمئن تماماً على انتهاء مهلة جمع التوكيلات واستلامها بمقرات الحملة المركزية ،مشدداً على الثبات والاستمرار وتأكيد قدرة الحملة على مواصلة المعركة .

وأكد المتحدث الرسمى بإسم التيار الشعبى وعضو الحملة الانتخابية لترشيح حمدين صباحى لانتخابات الرئاسة أن الحملة ستكمل معركتها ولن تقع فريسة للإحباط واليأس .

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