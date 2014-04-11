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النيابة تواصل التحقيق في سرقة قطعتين أثريتين من المتحف المفتوح بمعبد الأقصر

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النيابة تواصل التحقيق في سرقة قطعتين أثريتين من المتحف المفتوح بمعبد الأقصر النيابة تواصل التحقيق في سرقة قطعتين أثريتين من المتحف المفتوح بمعبد الأقصر

واصلت نيابة الأقصر برئاسة المستشار عمر النقر، وإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام، لنيابات الأقصر، التحقيق في واقعة سرقة قطعتى أثار من داخل المتحف المفتوح بمعبد الأقصر.

من جانبه ،قال عبدالحميد كرار، المشرف العام علي آثار العليا، أن اللجنة المشكلة لجرد المتحف تستكمل أعمالها الأحد المقبل ومن المقرر أن تنتهى من كتابة تقريرها النهائى خلال أسبوع على الأكثر، مشيرا إلى أن النيابة تجرى تحقيقاتها للتوصل إلى الجناة.
> كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا يفيد سرقة قطعتين أثريتين من داخل معبد الأقصر في الساعات الأولي من صباح أول أمس الأربعاء،وتبين من التحريات أن القطعتين ضمن مقتنيات المتحف المفتوح التابع لمعهد شيكاغو للدراسات الواقع جنوب شرق المعبد بالقرب من حجرة قدس الأقداس.
> كما تبين أن القطعتين عبارة عن لوحتين صغيرتين لحيوانات من العصر الفرعونى يتراوح حجميهما ما بين 10 إلى 15 سنتيمترا مربعا.

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