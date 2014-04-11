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بالفيديو.. سما المصرى: أدرس تقديم برنامج دينى على “فلول”

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بالفيديو.. سما المصرى: أدرس تقديم برنامج دينى على “فلول” بالفيديو.. سما المصرى: أدرس تقديم برنامج دينى على “فلول”

 

قالت الراقصة سما المصرى إن الدم الذى يسيل فى الشوارع الآن هو بسبب تساهل الدولة وتسامحها مع جماعة الإخوان.

وأضافت فى حوار مع وكالة   ONA ، إنها نادمة على سجن حبيب العادلى ، لان البلد كانت أكثر أمانا فى عهده ، وكانت تسير بشكل آمن فى الشارع.

وقالت إن ثورة 25 يناير أعطت حريات للناس فاستخدموها بشكل خاطئ ، لكن ثورة 30 يونيو أدت إلى ضبط الأوضاع.

وعن قناة الجزيرة ، قالت سما إن قناتها “فلول” أفضل منها لأنها قناة تضحك الناس ، لكن الجزيرة تنشر الأكاذيب والمصائب ، وإن التسمية لا علاقة لها بنظام مبارك أو رجال أعماله وإنما جاءت من الزمان الذى انتهى وولى.

وأضافت : “قد أقدم برنامج دينى على قناة فلول ، فلست كافرة وام أقدم مشاهد قبلات ومعظم جمهورى أطفال” .

وعن مقارنتها بصوفينار قالت : “صحيح هى حلوة لكن أنا دمى خفيف ، وأنا مش رقاصة لكننى مطربة واستعراضية”.

 

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أونا

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