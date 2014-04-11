مصدر أمني: 10 من عناصر الإخوان وراء محاولة الهرب من قسم شرطة ههيا بالشرقية

نجحت أجهزة الأمن بمجافظة الشرقية, بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي ، مساء اليوم ، من السيطرة على محاولة سجناء مركز شرطة ههيا الهرب.

قام السجناء بمحاولة بإشعال النيران فى بطاطين السجن وأتبعوا ذلك بتحطيم 6 أبواب حديدية داخل السجن محاولين الهرب.

يُذكر أن اللواء رفعت خضر، مدير مباحث الشرقية ، كان قد تلقى إخطارًا من الرائد محمود الطحان ، رئيس مباحث مركز شرطة ههيا ، يفيد بقيام السجناء بالمركز من ضمنهم مجموعة من الإخوان كانوا محتجزين على ذمة قضايا سياسية بتحطيم باب السجن لمحاولة الهرب.

وعلي الفور ، تم الدفع بعدد من التشكيلات بالأمن المركزى ، وسيارات الإسعاف برئاسة الدكتور فكرى طنطاوى ، وسيارات الحماية المدنية بإشراف اللواء مجدى الشلقانى.

كشفت مصادر أمنية بالمركز ، أن حوالي 50 سجين بينهم 10 من الإخوان محتجزون على ذمة قضايا سياسية ،ـ قاموا مساء اليوم بتحطيم الباب الرئيسى للحجز ، وإشعال النيران بالبطاطين فى محاولة للهرب, ثم قاموا بتحطيم 6 أبواب حديدية أخرى وتمكنوا من الوصول لـ”طرقة” المركز, ولكن قوات المركز تصدت لهم برئاسة الرائد محمود الطحان رئيس المباحث ومعاونيه النقيب محمد فايد والملازم أول أيمن الزهيرى وأمناء الشرطة, وتم إطلاق النيران فى الهواء والتعامل معهم والسيطرة عليهم دون هروب أحد منهم.

وأفادت مصادر أمنية بأنه تم ترحيل جميع السجناء بعد تحطيم جميع أبواب السجن, فى 4 مدرعات و4 سيارات أمن مركزى ومصفحتين إلى مقر قوات أمن الشرقية وسجن الزقازيق العمومى, وتم إخطار النيابة العامة للتحقيقات برئاسة أمين المغازى.