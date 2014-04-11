الصين تستعد لاختبار غواصة حديثة

أفادت صحيفة “جاينس” أن البحرية الصينية بدأت التحضير لاختبار غواصة الديزل الكهربائية من طراز “يوان”، ونشرت مواقع إلكترونية صينية أول صور فوتوغرافية للغواصة المراد اختبارها. وتبين الصور الفوتوغرافية أن الغواصة حصلت على قمرة قيادة تختلف عما هو عليه في غواصات صينية أخرى من هذا الصنف.

ويتوقع أن يبلغ حجم إزاحتها 3.2 ألف طن. و لا يستبعد الخبراء أن تحمل الغواصة الجديدة صواريخ مضادة للسفن من طراز “YJ-2″ وطوربيدات “يو- 4″ و”يو – 3 ” المزودة بأجهزة توجيه إيجابية وسلبية.

ويمكن أن تتسارع الغواصة حتى 18 عقدة بحرية. ويبلغ مدى إبحارها 8 آلاف ميل بحري. ويصل العمق الأدنى لغوص الغواصة إلى 300 متر.