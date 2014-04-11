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أحمد سليمان : نسعى لإبرام صفقات قوية لدعم فريق الكرة بالزمالك

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أحمد سليمان : نسعى لإبرام صفقات قوية لدعم فريق الكرة بالزمالك أحمد سليمان : نسعى لإبرام صفقات قوية لدعم فريق الكرة بالزمالك

 

أحمد سليمان

أبدى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تفاؤله الشديد بنجاح جميع المفاوضات التى يجريها النادى مع بعض اللاعبين لضمهم فى الموسم الجديد وإتمامها بشكل سريع.

ويتفاوض الزمالك بشكل رسمى حتى الآن مع كُلًا من “معروف يوسف وأحمد دويدار لاعبا اتحاد الشرطة، وويليام جيبور لاعب طلائع الجيش بجانب لاعبين آخرين فى إطار سعى المجلس الجديد إلى ضخ دماء جديدة تعيد الهيبة للقلعة البيضاء” .

وقال سليمان فى تصريح خاص لوكالة “ONA” أن المفاوضات مع دويدار ومعروف تسير فى طريقها الصحيح، وسيتم الإعلان عن ضم الثنائى فور التعاقد معهما رسميًا.

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أونا