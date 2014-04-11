لافروف يدعو واشنطن إلى استغلال نفوذها لمنع كييف من استخدام القوة في أوكرانيا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي جون كيري، واشنطن إلى استغلال نفوذها لمنع كييف من استخدام القوة في شرق أوكرانيا ودفعها للحوار مع ممثلي الأقاليم لخلق ظروف تسمح بإجراء إصلاح دستوري.

وقال بيان صادر عن الخارجية الروسية يوم 11 ابريل ان “سيرغي لافروف لفت الانتباه إلى الوضع القلق في جنوب شرق أوكرانيا والتهديدات القائمة باقتحام المباني التي استولى عليها المحتجون. وأوضح البيان أن كيري أكد أن واشنطن تعمل لصالح تسورية الوضع. وأشار البيان إلى أن الاتصال جاء يوم الجمعة بطلب من الجانب الروسي.