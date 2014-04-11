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لاتسيو يسعى لضم مهاجم كاتانيا

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لاتسيو يسعى لضم مهاجم كاتانيا لاتسيو يسعى لضم مهاجم كاتانيا

روما فى 11 ابريل / أ ش أ / صرحت مصادر فى لاتسيو الايطالى بأن النادى يعتزم ان يتقدم بعرض لشراء جونزالو بيرجيسيو مهاجم كاتانيا فى نهاية الموسم الحالى.

وذكرت المصادر ان ادارة النادى ترغب فى ضم الارجنتينى بيرجيسيو كى يكون بديلا للاعبى خط هجوم لاتسيو والذين يعتقد ان الكثيرين منهم سوف يرحل عنه خلال الانتقالات الصيفية القادمة امثال هيلدر بوشتيجا و برايان بيريا.

واشارت صحيفة "جازيتا ديلو سبورت" الايطالية الى ان لاتسيو يتوقع ان يتمكن بالفعل من اتمام صفقة ضم المهاجم الذى يبلغ من العمر 29 عاما نظرا للعلاقات المتميزة التى تربط بين كلاوديو لوتيتو رئيس النادى ومسؤولى كاتانيا علاوة على ان احتمالات هبوط كاتانيا الى دورى الدرجة الاولى سوف تعزز من فرصة ضم اللاعب بثمن مناسب .

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