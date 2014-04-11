نيوكاسل وإيفرتون يسعيان لضم مهاجم جرانادا الجزائري

روما فى 11 ابريل / أ ش أ / ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الشهير أن ناديين من اندية الدوري الإنجليزي هما نيوكاسل وإيفرتون يتابعان اللاعب الدولي الجزائري ياسين براهيمي مهاجم جرانادا فى الاونة الراهنة تمهيدا لاحتمال تقديم عروض لضمه الى صفوفهما.

وكان اللاعب السابق لمنتخب فرنسا للشباب قد تألق بقوة مع فريقه الإسباني جرانادا طوال الموسم الحالي مما جعل العديد من الخبراء يصنفونه ضمن أفضل المواهب الناشطة في الليجا الاسبانية.

ومما يذكر ان الملاعب الانجليزية تشهد تواجدا لافتا للاعبين الجزائريين على غرار نبيل بن طالب لاعب توتنام وعدلان قديورة لاعب كريستال بلاس وجمال عبدون ورفيق جبور لاعبى نوتنجام فورست.