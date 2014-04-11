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أرسنال يكثف مفاوضاته لضم بديل سانيا

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أرسنال يكثف مفاوضاته لضم بديل سانيا أرسنال يكثف مفاوضاته لضم بديل سانيا

لندن في 11 ابريل / أ ش أ / أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن أرسنال يستعد لتقديم عرض لنادى لتولوز الفرنسي من أجل ضم نجم خط دفاعه الإيفواري سيرجي أورير مقابل ثمانية ملايين يورو.

ويأتي ذلك في اطار مساعي أرسين فينجر مدرب المدفعجية للبحث عن بديل يعوض غياب المدافع الفرنسى المخضرم باكاري سانيا والذي ينتهي عقده مع استاد الامارات في نهاية الموسم الحالي .

ويقترب سانيا من الرحيل عن أرسنال، بسبب رفضه تجديد تعاقده.

وكان سيرجي أورير قد تألق بقوة الموسم الحالي مع ناديه تولوز رغم مركزه المتأخر في الدوري الفرنسي.

يذكر أن عددا من النجوم الإيفواريين كان قد سبق لهم اللعب ضمن صفوف المدفعجية في السنوات الأخيرة على غرار إيمانويل إيبوي وحبيب كولو توريه و جيرفينيو .

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