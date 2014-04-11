مدريد، (إفي): أكد لاعب وسط أتلتيكو مدريد، البرتغالي تياجو مينديش أن تشيلسي الإنجليزي هو المرشح لبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال تياجو في مؤتمر صحفي تعليقا على قرعة نصف نهائي دوري الأبطال التي اسفرت عن مواجهة أتلتيكو-تشيلسي، وبايرن ميونخ-ريال مدريد "بالنسبة لي، تشيلسي هو المرشح لبلوغ النهائي".

وأوضح "الحقيقة أنه ليس هناك أفضلية لفريق على الآخر في القرعة التي أوقعتنا بتشيلسي وهو فريق يحظى بمدرب كبير وفريق اعتاد على خوض النهائيات خلال الأعوام الماضية وعلى التتويج بالألقاب، سيكون أمرا صعبا لكننا لدينا الرغبة في التأهل للنهائي".

وعن امكانية غياب زميله حارس المرمى البلجيكي تيبو كورتوا عن مباراة تشيلسي بسبب عقد في بند اعارته من البلوز للروخيبلانكوس، قال تياجو "ليست لدي أي فكرة، لا نتدخل في العقود وفحواها لكني أتمنى أن يلعب معنا".

وأكد أن فريقه قدم مباراة كبيرة في ربع النهائي أمام برشلونة وبدا "الفريق الأكبر" مقارنة بالبلوجرانا.

وعن المرشح لبلوغ النهائي بين ريال مدريد وبايرن ميونخ حامل اللقب، قال "ستكون مواجهة مثيرة للغاية وسيستمتع الجميع بمشاهدتها".

وحول مستقبله مع الفريق حيث سينتهي عقده بنهاية الموسم، استبعد تياجو تفكيره في الامر حاليا "أسعى الآن للاستمتاع بالموسم وسأحدد مستقبلي بنهايته".

وأضاف "أفكر فقط في مباراة خيتافي الأحد، فهي مباراة صعبة، ولكننا مستعدون لخوضها والفوز بها".

ويتصدر أتلتيكو الليجا برصيد 79 نقطة وبفارق نقطة عن برشلونة الوصيف وثلاث نقاط عن ريال مدريد الثالث، في أفضل مواسمه منذ عقود.