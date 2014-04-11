جوارديولا: نقطة ضعف ريال مدريد؟ حتى رونالدو سيدافع

برلين، (إفي): أعرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لبايرن ميونيخ الألماني، عن سعادته بمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أنه يعرف جيدا الفريق الملكي.

وأوضح جوارديولا في تصريحات صحفية قائلا "أنا سعيد للغاية، كل أوروبا ستنتظر هاتين المباراتين".

وأضاف "أعرف ريال مدريد جيدا، فقد واجهته كثيرا كلاعب ومدرب، سيكون تحديا كبيرا لنا مواجهة أحد أفضل فرق العالم، وأنا أثق في فريقي".

وأشار المدير الفني الألماني إلى أن قوة ريال مدريد تكمن في المهارات الفردية للاعبيه.

وعن نقطة الضعف في دفاع الريال، أكد جوارديولا أنه في نصف نهائي بطولة مثل دوري الأبطال "حتى رونالدو سيكون مستعدا للركض في الخلف لاستعادة الكرات".