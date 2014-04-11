بلاتيني: زيدان مؤهل لقيادة موناكو الآن

باريس، (إفي): قال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الفرنسي ميشيل بلاتيني، إنه يعتبر مواطنه زين الدين زيدان مؤهلا كي يصبح مدربا لموناكو، كما تشير وسائل الإعلام المحلية في الآونة الأخيرة.

وصرح بلاتيني لصحيفة (ليكيب) الرياضية الفرنسية ذائعة الصيت "إذا أراد زيدان أن يصبح مدربا، فسيكون من الجيد أن يبدأ في موناكو، فهو نادي جيد يمتلك امكانات مادية، لقد عمل زيدان كمساعد لكارلو أنشيلوتي في ريال مدريد لعام، أعتقد أنه أصبح جاهزا".

وأوضح الحائز على الكرة الذهبية ثلاث مرات، أنه إذا ما أراد زيزو أن يصبح مدربا للمنتخب الفرنسي في يوم من الأيام فعليه أولا أن يتولى قيادة أحد الأندية.

وصرح رئيس الويفا الذي سبق وقاد الديوك في الفترة من 1988-1992 "عينت مديرا فنيا للمنتخب مباشرة دون المرور بأي نادي ولم تكن هذه فكرة جيدة".

ونفى بلاتيني غيرته من زيدان بعدما خطف منه لقب أفضل لاعب في تاريخ فرنسا "هذا ما يقوله الناس الذين لا يعرفونني جيدا، هذا أمر غير حقيقي ومثير للسخرية".

واتفق مدرب بايرن ميونيخ السابق الذي قاده للثلاثية التاريخية الموسم الماضي، يوب هاينكس، مع بلاتيني في أن زيزو بإمكانه بدء مشواره كمدرب في ناد مهم مثل موناكو "من الضروري أن يبدأ في نادي طموح، وبإمكانه اختبار امكاناته فيه إذا ما أراد أن يكون مدربا كبيرا".

واشار إلى أن "زيدان يمتلك الكاريزما والشخصية الكافية لبدء عملية في نادي سينافس بدوري أبطال أوروبا" الموسم المقبل.

كان مدرب موناكو، الإيطالي كلاودرو رانييري، قد اعتبر وصول زيدان لقيادة الفريق بـ"الشائعة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها تؤكد عمله الجيد مع الفريق.

وقال رانييري الذي تأهل بموناكو من دوري القسم الثاني للأضواء وأصبح قريبا من إنهاء الموسم الحالي كوصيف "الجميع الآن يرغبون في المجيء لقيادة موناكو وقبل عامين لم يكن هناك أحد يريد ذلك، إنه أمر جيد لموناكو ولي".

وتؤكد الصحافة الفرنسية أن مالك موناكو، الملياردير الروسي ديمتري ريبولوفليف، يفكر في زيزو لقيادة الفريق الموسم المقبل، عندما سيكون الفريق للعب في دوري الأبطال.