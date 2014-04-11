شباب برشلونة يتأهلون لنهائي دوري الأبطال بـ ' نكهة مغربية '

مدريد، (إفي): تأهل فريق برشلونة الجمعة لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب في نسختها الأولى، بفوزه على شالكه الألماني بهدف نظيف، ليواجه بنفيكا البرتغالي في المباراة النهائية بعد إقصاءه ريال مدريد قبل ساعات 0-4.

وبهذا الإنجاز يكون شباب البرسا قد عوضوا "خيبة" الكبار الذين ودعوا دوري الأبطال قبل أيام من ربع النهائي لأول مرة منذ ست سنوات، على يد أتلتيكو مدريد بالتعادل في كامب نو 1-1 والخسارة بفيسنتي كالديرون 0-1.

سجل هدف برشلونة الوحيد الجناح المدريدي من أصول مغربية، منير الحدادي، في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء ليمنح فريقه الكتالوني التأهل للنهائي.

واحتاج لاعبو المدرب جوردي فينيالس لمجهود كبير من أجل الفوز على شباب شالكه، الذين صعبوا الأمور على البلوجرانا في ملعب كولوفراي بنيون السويسرية.

وبعيدا عن المشاكل التي تواجه برشلونة بعد حرمانه من ابرام تعاقدات خلال موسمي انتقالات بسبب مخالفات قانونية في عقود لاعبين ناشئين، إلا أن شبابه نجحوا في الفوز بنصف النهائي الأوروبي بفضل استحواذه على الكرة.

وجاء الهدف عبر الحدادي من عرضية من الجانب الأيسر نفذها المغربي محمد الورياشي، ليسجل الحدادي هدفه التاسع في المسابقة.

وسيتنافس برشلونة وبنفيكا على أول ألقاب البطولة الأوروبية للشباب في النهائي الذي سيقام يوم الاثنين المقبل.