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كاسياس: تواجد رونالدو هام بفضل أهدافه وتأثيره على المنافس

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كاسياس: تواجد رونالدو هام بفضل أهدافه وتأثيره على المنافس كاسياس: تواجد رونالدو هام بفضل أهدافه وتأثيره على المنافس

مدريد، (إفي): أعرب إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، عن أسفه لإصابة زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي قد تبعده عن نهائي كأس ملك إسبانيا يوم الأربعاء القادم أمام برشلونة، مشددا على أهمية اللاعب للفريق.

وأوضح كاسياس في تصريحات صحفية قائلا "غياب كريستيانو مؤثر للغاية على الفريق، فهو لاعب هام بفضل أهدافه وتأثيره على الخصوم، وعلينا الانتظار حتى يتعافى بشكل كامل لأننا نحتاجه".

وأضاف "احتمالية غياب رونالدو عن نهائي الكأس كبيرة جدا، لذلك فسيسعى المدرب (كارلو أنشيلوتي) للتركيز على اللاعبين الجاهزين للمباراة".

وأكد الحارس المدريدي على أهمية مباراة ألميريا السبت وصعوبتها، خاصة وأن الفريق المنافس يصارع من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وعن لقاء الكلاسيكو أمام برشلونة، أشار كاسياس إلى أن اللقاء سيكون "صعب وجميل" مشيرا إلى أن الإصابات التي لحقت بالفريق جزء من كرة القدم.

وأعرب اللاعب عن سعادته بمنافسة فريقه على جميع الألقاب الموسم الجاري، مشددا على أن جميع لاعبي الفريق على استعداد لتقديم أفضل ما لديهم.

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