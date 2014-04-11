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أجويرو جاهز لمواجهة ليفربول

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أجويرو جاهز لمواجهة ليفربول أجويرو جاهز لمواجهة ليفربول

لندن، (إفي): عاد المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لقائمة فريقه مانشستر سيتي بعد خمس مباريات من الغياب لإصابة عضلية، حسبما أعلن المدير الفني التشيلي مانويل بيليجريني.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليفربول في ملعب آنفيلد الأحد المقبل "أجويرو بحالة جيدة الآن، تدرب مع الفريق بشكل طبيعي طوال الأسبوع ولا يعاني من أية مشاكل".

كان أجويرو (25 عاما) قد أصيب في القدم خلال مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ببرشلونة في 12 مارس الماضي (التي خسرها السيتيزن 1-2 ليودع المسابقة) ولم يلعب منذ ذلك الحين.

ولم يحرم غياب أجويرو، الذي سجل 26 هدفا هذا الموسم، فريقه من الفوز بجميع المباريات التي خاضها منذ ذلك الحين ليصبح أحد المرشحين بقوة للتتويج بلقب الدوري.

ويحتل السيتيزن المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق أربع نقاط عن ليفربول المتصدر، لكنه تتبقى له مباراتين مؤجلتين.

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