أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: الزمالك بكامل لاعبيه؟ أقوى فريق في مصر

Google+ Print
ميدو: الزمالك بكامل لاعبيه؟ أقوى فريق في مصر ميدو: الزمالك بكامل لاعبيه؟ أقوى فريق في مصر

يعتقد أحمد حسام "ميدو المدير الفني للزمالك أن فريقه الأقوى في في حال عودة جميع لاعبيه الغائبين بسبب الإصابة.

الزمالك يخسر عمر جابر وإسلام عوض وحمادة طلبة وأحمد سمير فرج وأحمد سمير بسبب الإصابة أمام حرس الحدود يوم الأحد في الدوري الممتاز.

كما يفتقد لجهود هاني سعيد بسبب مرض والده، ومحمد إبراهيم بسبب الإيقاف.

وقال ميدو في مؤتمر صحفي: "الغيابات التي يعاني منها الزمالك مؤثرة بكل تأكيد، ولكني واثق من تخطي هذه المرحلة بعدما شاهدنا مستويات لاعبينا الشباب".

وتابع "سياستي ليست الدفع بالناشئين مرة واحدة، ولكن على فترات".

وواصل متما "الزمالك أقوى فريق في مصر بكامل لاعبيه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري