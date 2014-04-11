ميدو: الزمالك بكامل لاعبيه؟ أقوى فريق في مصر

يعتقد أحمد حسام "ميدو المدير الفني للزمالك أن فريقه الأقوى في مصر في حال عودة جميع لاعبيه الغائبين بسبب الإصابة.

الزمالك يخسر عمر جابر وإسلام عوض وحمادة طلبة وأحمد سمير فرج وأحمد سمير بسبب الإصابة أمام حرس الحدود يوم الأحد في الدوري الممتاز.

كما يفتقد لجهود هاني سعيد بسبب مرض والده، ومحمد إبراهيم بسبب الإيقاف.

وقال ميدو في مؤتمر صحفي: "الغيابات التي يعاني منها الزمالك مؤثرة بكل تأكيد، ولكني واثق من تخطي هذه المرحلة بعدما شاهدنا مستويات لاعبينا الشباب".

وتابع "سياستي ليست الدفع بالناشئين مرة واحدة، ولكن على فترات".

وواصل متما "الزمالك أقوى فريق في مصر بكامل لاعبيه".