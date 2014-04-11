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الكورة مش مع عفيفي - خطة ' خزعبلية ' للزمالك أمام دجلة .. وحفلة الحضري

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الكورة مش مع عفيفي - خطة ' خزعبلية ' للزمالك أمام دجلة .. وحفلة الحضري الكورة مش مع عفيفي - خطة ' خزعبلية ' للزمالك أمام دجلة .. وحفلة الحضري

"الزمالك يعود للانتصارات بعد غياب طويل.. معاناة بيضاء أمام وادي دجلة بسبب خطة خزعبلية من أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك" هذا موضوع الحلقة الجديدة من برنامج الكرة مش مع عفيفي.

هنا برنامج الكورة مش مع عفيفي.. هذا البرنامج بلوج زملكاوي بشكل بحت.. يناقش جميع القضايا ويحلل المباريات بنظرة بيضاء اشتهر بها كاتبه أحمد عفيفي..

ويقدم FIlGoal.com حلقات هذا البرنامج، في إطار خدمات الفيديو المختلفة مثل ميدو ديجيتال، ياهو كورة، والآن الكورة مش مع عفيفي.. والمحتوى رأيه لا يعبر بالضرورة عن رأي FilGoal.com.

أحمد عفيفي يقدم حلقته الجديدة، والتي يتحدث فيها عن فوز الزمالك على وادي دجلة بنتيجة 3-2، وهو الانتصار المحلي الأول للفريق الأبيض منذ شهرين.

أراء البرنامج دوما ما يناقش قضاياه بلسان مشجع نادي الزمالك.

لمشاهدة الحلقة، اضغط هنا

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لمتابعة مخرج البرنامج محمد مجدي عبر تويتر اضغط هنا

لمتابعة صفحة برنامج الكورة مش مع عفيفي على Facebook

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فيديو اليوم السابع