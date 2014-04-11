ميدو: أسعى للتغلب على تجربة عبد الحميد بسيوني في الحدود

أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك بقوة منافسه حرس الحدود قبل مواجهة الفريقين في الدوري الممتاز يوم الأحد، ولكنه أكد سعيه للفوز.

ويستضيف الحدود الزمالك يوم الأحد في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

ويمتلك كل فريق 19 نقطة في سباق الدوري، ولكن الزمالك لعب مباراتين أقل.

وقال ميدو في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "الحدود فريق جيد، ويمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين يدعمها تجربة جديدة مع عبد الحميد بسيوني المدير الفني".

وتابع "ولكن الزمالك يلعب من أجل الفوز، وحصد النقاط الثلاث".

وأشار ميدو إلى كامل ثقته في قدرة بدلاء الزمالك على تعويض الغيابات التي تضرب صفوف الفريق الأبيض.

وأوضح "البدلاء جاهزون لتعويض الغيابات التي تضرب الفريق، وقادرون على تغيير أي نتيجة لصالحنا".

وواصل متما "كما رأينا هدف ديمبا با مع تشيلسي بعد نزوله أمام باريس سان جيرمان، والذي أهلهم لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".