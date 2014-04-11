أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو: أسعى للتغلب على تجربة عبد الحميد بسيوني في الحدود

Google+ Print
ميدو: أسعى للتغلب على تجربة عبد الحميد بسيوني في الحدود ميدو: أسعى للتغلب على تجربة عبد الحميد بسيوني في الحدود

أشاد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك بقوة منافسه حرس الحدود قبل مواجهة الفريقين في الدوري الممتاز يوم الأحد، ولكنه أكد سعيه للفوز.

ويستضيف الحدود الزمالك يوم الأحد في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

ويمتلك كل فريق 19 نقطة في سباق الدوري، ولكن الزمالك لعب مباراتين أقل.

وقال ميدو في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "الحدود فريق جيد، ويمتلك العديد من اللاعبين الموهوبين يدعمها تجربة جديدة مع عبد الحميد بسيوني المدير الفني".

وتابع "ولكن الزمالك يلعب من أجل الفوز، وحصد النقاط الثلاث".

وأشار ميدو إلى كامل ثقته في قدرة بدلاء الزمالك على تعويض الغيابات التي تضرب صفوف الفريق الأبيض.

وأوضح "البدلاء جاهزون لتعويض الغيابات التي تضرب الفريق، وقادرون على تغيير أي نتيجة لصالحنا".

وواصل متما "كما رأينا هدف ديمبا با مع تشيلسي بعد نزوله أمام باريس سان جيرمان، والذي أهلهم لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع