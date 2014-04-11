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"الداخلية": ضبط 73 إخوانياً بحوزتهم أسلحة خرطوش ومولوتوف بالمحافظات

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"الداخلية": ضبط 73 إخوانياً بحوزتهم أسلحة خرطوش ومولوتوف بالمحافظات "الداخلية": ضبط 73 إخوانياً بحوزتهم أسلحة خرطوش ومولوتوف بالمحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال متابعتها لتحركات عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى اليوم الجمعة من التصدى المباشر لمحاولات التعدى على الأهالى وإثارة الشغب.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان رسمى لها، إنه تم ضبط 73 من تلك العناصر بمحافظات "القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والدقهلية ودمياط، والفيوم، والمنيا، وأسيوط، وقنا" بحوزة بعضهم بندقية خرطوش، و3 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات، وكمية من زجاجات المولوتوف والألعاب النارية والشماريخ.

وأشار البيان إلى أن الشارع المصرى بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية قد شهد استقراراً ملحوظاً سيطرت خلاله قوات الشرطة على الأوضاع الأمنية فى مواجهة محاولات محدودة لعناصر التنظيم الإرهابى لتعكير صفو الأمن العام.

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