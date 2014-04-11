وزير الصحة يشهد تخريج دفعة جديدة فى كلية طب عين شمس

أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، ضرورة التطوير والإصلاح بأساليب عمل ونظم تدريس الطب فى مصر، باعتبارها لم تعد مناسبة لتلبية الاحتياجات الراهنة للقطاع الصحى المصرى، بعد أن أصبحنا أمام تحدٍ جديد تفرضه ثورة علميه شاملة فى مجال الطب ومتطلبات عصر يدهشنا كل يوم بقفزات عملية وتكنولوجيا متسارعة.

> جاء ذلك خلال كلمته التى ألقاها فى حفل تخريج دفعة جديدة لأطباء كلية الطب جامعة عين شمس، بحضور الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أحمد عماد الدين، عميد الكلية.

وألقى وزير الصحة، حسب بيان صدر عن الوزارة، اليوم الجمعة، قسم الأطباء لبدء العمل بالمهنة وردده وراءه الدفعة الجديدة.

وأشار وزير الصحة خلال كلمته، أن الاتجاه العالمى فى مجال التعليم الطبى أصبح يعتمد بشكل كبير على التعليم المهارى والتطبيقى، ولكننا فى مصر نشهد فجوة متزايدة بين الاحتياجات الفعلية والمهارات الطبية والمهنية المفترض توافرها فى شباب الأطباء، وبين أعداد كبيره لخريجى كليات الطب المصرية لا زال أغلبهم بحاجة ماسة لاكتساب المهارات والمعرفة التطبيقية اللازمة لتلبية متطلبات واحتياجات قطاع الصحة المصرى.

وقال إن وزارة الصحة تسعى إلى صقل الأطباء بكل ما يصل إليه العلم الحديث والتكنولوجيا من تقدم مصحوبًا بالتدريب المستمر والمتواصل، وصولا إلى تقديم جيل قادر على تحمل مسئولية هذا الوطن، وربما ظهر ذلك جليًا فى القرار الذى تم إصداره فور تولى مسئولية وزارة الصحة والسكان وبالاتفاق مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بتحمل الوزارة رسوم ومصروفات التسجيل بالدراسات العليا للأطباء، فى التخصصات التى يحتاجها القطاع الصحى.