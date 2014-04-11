"العاملين بالتجارة": نقل المجمعات الاستهلاكية للتموين قرار غير مدروس

أكد جمال الزمر نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة أن قرار الحكومة بنقل تبعية المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين، غير مدروس، مطالبا بإعادة النظر فى القرار، ومدى تأثيره على أكثر من 6 آلاف عامل.

وأضاف الزمر أن العمال قلقون من نقل تبعيتهم لوزارة التموين، خاصة أن المجمعات الاستهلاكية كانت تخسر سنويا، وكانت تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتحمل هذه الخسائر بما لا يؤثر على مستحقات العمال.

وأوضح الزمر أن اللجان النقابية للعاملين بالمجمعات الاستهلاكية ستجتمع خلال أيام، لدراسة القرار والإجراءات التى سيتم اتخاذها.