مايكل منير يلقى كلمة بجامعة "جورج ماسون" الأمريكية عن إرهاب الإخوان

يلقى مايكل منير، الناشط القبطى، اليوم الجمعة، الكلمة الرئيسية فى مؤتمر ""Conference on Global Governance، بجامعة جورج ماسون الأمريكية بضواحى العاصمة واشنطن.

وقال الناشط القبطى، لـ"اليوم السابع"، إنه سيركز فى كلمته على فضح ممارسات جماعة الإخوان الإرهابية ضد الشعب المصرى وجرائمهم.

وأوضح "منير"، أنه من المقرر مشاركة عدد من سفراء وممثلى دول مختلفة فى المؤتمر، ومنهم سفير جاميكا، وقنصل أفغانستان، وقنصل ألمانيا، بالإضافة إلى مشاركة عدد من مديرى منظمات المجتمع المدنى ألكبرى، وأساتذة الجامعات.