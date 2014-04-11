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"الكهرباء" تناشد بترشيد الاستهلاك لقرب الأحمال من السعة القصوى

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"الكهرباء" تناشد بترشيد الاستهلاك لقرب الأحمال من السعة القصوى "الكهرباء" تناشد بترشيد الاستهلاك لقرب الأحمال من السعة القصوى

أعلن مركز التحكم القومى للكهرباء، اقتراب حمل الكهرباء من السعة القصوى، وأنه سيبدأ تخفيف الأحمال للمنشآت الصناعية.

وناشد مركز التحكم القومى، من خلال موقع "اليوم السابع" فى إطار حملة "أنقذ من الظلام"، المواطنين بترشيد الاستهلاك وبالتعاون مع وزارة الكهرباء ومرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين، حتى لا يتم اللجوء لتخفيف الأحمال عليهم، من خلال فصل التيار الكهربائى عن طريق تأجيل استخدام الأجهزة التالية لمدة 2 أو 3 ساعات مقبلة "الغسالة – والمكنسة – والمكواة – وغلاية المياه – والفرن الكهربائى – وسخان المياه الكهربائى"، كذلك يرجى تخفيض عدد اللمبات المضاءة إن أمكن حتى لا يتم الاضطرار لقطع الكهرباء.

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