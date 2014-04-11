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المفتى: ندعم جهد شيخ الأزهر فى الإصلاح بين المتخاصمين بأسوان

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المفتى: ندعم جهد شيخ الأزهر فى الإصلاح بين المتخاصمين بأسوان المفتى: ندعم جهد شيخ الأزهر فى الإصلاح بين المتخاصمين بأسوان

أعلن فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، دعمه الكامل لجهود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، فى وأد الفتنة وإنهاء الخصومة القائمة بين طرفى النزاع فى محافظة أسوان، عشية زيارته المرتقبة للمحافظة برفقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأكد فضيلة المفتى، فى بيان إعلامى اليوم الجمعة، أن إصلاح ذات البين والإصلاح بين المتخاصمين والمتشاحنين من أفضل العبادات، مشيرًا إلى قول النبى صلى الله عليه وآله وسلم: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة والصلاة، قائلاً "إصلاح ذات البين".

وتمنى فضيلة المفتى، أن يجمع الله شتات القلوب وأن يؤلف بين الطرفين حتى يعودا إخوانًا يعملان من أجل إصلاح المجتمع ورفعة الوطن.

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