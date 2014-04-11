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إضراب العاملين بفندق "مينا هاوس" بالهرم عن العمل

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إضراب العاملين بفندق "مينا هاوس" بالهرم عن العمل إضراب العاملين بفندق "مينا هاوس" بالهرم عن العمل

دخل العاملون بفندق «مينا هاوس» بالهرم، الجمعة، فى إضراب مفتوح عن العمل للمطالبة بمساواتهم بعمال الشركة المالكة للفندق «إيجوث»، وأهمها نسبة الـ١٢٪ خدمة التى قررتها الوزارة.

ورفع المضربون عن العمل لافتات تندد بإدارة الفندق التى وصفوها بالتعسفية تجاههم، مطالبين بالتعامل العادل ومراعاة ظروف العاملين.
> من جانبه، قال ماهر أبو السعود، مسئول بالمطعم بفندق مينا هاوس بالهرم: إنهم منذ ثلاث سنوات يطالبون بالحصول على نسبة الأرباح، خصوصًا أنهم يعملون بشركة قطاع عام وهى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق "إيجوث".

وأضاف أن مطالبهم تتمثل فى صرف عمولة الخدمة التى أقرتها التى ترفض تطبيقها الإدارة، وتطبيق اللوائح الداخلية لـ«إيجوث»؛ لأنها الشركة المالكة والمديرة للفندق، وتعديل مكافأة نهاية الخدمة ونظام العلاج طبقًا للائحة الداخلية للشركة.

ولفت إلى أنهم مستمرون فى الإضراب عن العمل حتى تلبية مطالبهم، مشيرًا إلى أن الإضراب يضم 500 موظف من واقع 600 مطالبًا بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهم وبين هشام زعزوع، وزير السياحة، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة السابق.
> وتنص الاتفاقية على توزيع عمولة الخدمة طبقًا للراتب الثابت والمتغير بواقع ١٢٪ كحد أدنى كما طالب العاملون بالمساواة ما بين العاملين بالفندق وموظفى الشركة المالكة، وقالوا إنه لا توجد مساواة رغم أن شركة الإدارة هى نفس الشركة المالكة لـ«مينا هاوس»، مطالبين بالمساواة ما بين لائحة عمال الفندق وموظفى الشركة طبقًا للقرار الوزارى رقم ٣٤٣ لسنه ١٩٧٤.

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مصر 365

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