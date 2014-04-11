مصلحة السجون: الحديث عن استبدال المعزول داخل قفص الإتهام يعد خرافات

استنكر العميد محمد عليوة مسئول العلاقات العامة بمصلحة السجون، حديث شيماء ابنه الرئيس المعزول محمد مرسى على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، بإن والدها تم استبداله بشخص اخر داخل قفص الإتهام فى جلسات محاكمته.

وأضاف”عليوة” فى تصريح خاص لوكالة أنباء “أونا”، إن ذلك يعد خرافات، ولا يمكن التعليق بشأنه، ومن فقد عقله لا يستحق التعليق عن ما يصدر منه.

ويذكر ان ، “شيماء” علقت على صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” أعلى صورتين مختلفين نشرتهما على صفحتها أحداهما لوالدها وهو من داخل القفص والآخري وهو رئيس مصر قائلة: “اللي في الصورة اللي علي اليمين أبي الشمال مش هو أنا متأكدة.

وأضافت: ” دققوا جيدا مش هو أنا اخترت صورة فيها نفس التعبير تقريبا علشان تقدروا تقارنوها، أقوياء الملاحظة هيقدروا يميزوه، اللي في القفص مش الرئيس اين الرئيس !!”.