وزير الجيش الإسرائيلي: القمر الصناعي سيعزز من تفوقنا الهائل على جيراننا

ذكرت صحيفة ” معاريف ” الاسرائلية بأن وزير الجيش الإسرائيلي “موشيه يعالون” كان قد أشرف شخصياً برفقة رئيس هيئة الأركان “بيني جانتس” على إطلاق القمر الصناعي الذي أطلقه الجيش الليلة الماضية بهدف التجسس لصالح الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع الاسرائيلي :” إن إطلاق القمر الصناعي بنجاح من شأنه أن يساهم في تحسين القدرات الاستخبارية الاسرائيلية وقدرات الأجهزة الأمنية على التعامل بطريقة أفضل مع مختلف التهديدات إما القريبة منها أو البعيدة”.

وأضاف يعالون: ” نحن بذلك نواصل تعزيز تفوقنا النوعي والتكنولوجي الهائل أكثر من جيراننا”، ويشار إلى أن القمر الصناعي الذي اطلق عليه اسم “اوفيك 10″ قادر على التقاط الصور في كافة الاحوال الجوية بفضل كونه مجهّزا بمنظومة رادار “.

من جانبه أكد رئيس مديرية الفضاء في الصناعات العسكرية أن القمر الصناعي الجديد قد استغرق وقتاً طويلاً أثناء مراحل تطويره”، موضحاً :” أنه يجب أن يعطي معلومات استخبارية في كافة الظروف وكافة أوضاع الرؤية الليلة والأحوال الجوية المتغيرة ” .

وتشير الصحيفة إلى أن القمر يزن نحو 330 كيلو جرام، ويصعد على نحو ارتفاع من 400-600 كيلو مترحسب طلب مشغليه وكل ساعة ونصف يمر فوق محطة الاتصال الخاصة به.