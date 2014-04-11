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استقرار شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

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استقرار شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن استقرار شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن

بورصة-لندن

غلب الاستقرار على أداء شهادات الإيداع المصرية المدرجة في بورصة لندن اليوم الجمعة، آخر أيام التداول، بينما كانت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي هي الوحيدة التي سجلت انخفاضا.

وانخفضت شهادات إيداع البنك التجاري الدولي 04ر0 نقطة بنسبة 0.88% لتسجل 08ر5 دولار. وكان أعلى مستوى للشهادات عند 14ر5 دولار، بينما كان أقل مستوى لها 00ر5 دولار

واستقرت شهادات إيداع أوراسكوم تيليكوم عند 85ر0 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها في الجلسة 84ر0 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 82ر0 دولار.

وحافظت شهادات إيداع مؤسسة هيرمس القابضة على مستواها عند 05ر3 دولار، حيث كان أعلى مستوى لها خلال الجلسة عند 30ر3 دولار، بينما كان أقل مستوى لها عند 30ر3 دولار. كما استقرت شهادات إيداع أوراسكوم للإنشاءات عند 01ر42 دولار.

أ ش أ

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