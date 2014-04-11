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أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ليفربول في قمة البريمييرليج

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أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ليفربول في قمة البريمييرليج أجويرو يقود هجوم مانشستر سيتي أمام ليفربول في قمة البريمييرليج

أجويرو

أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة أن مهاجمه الأرجنتيني الدولي سيرجيو أجويرو سيعود إلى صفوف مانشستر سيتي من خلال المواجهة الصعبة والحاسمة أمام ليفربول بعد غد الأحد.

وغاب أجويرو عن صفوف الفريق منذ نحو شهر بسبب الإصابة ولكن مديره الفني التشيلي مانويل بيليجريني قال إنه سيكون جاهزا للمشاركة ضمن التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة ليفربول حيث يسعى مانشستر سيتي للفوز في هذه المباراة وتعزيز آماله في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويتصدر ليفربول جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام تشيلسي ويأتي مانشستر سيتي ثالثا بفارق أربع نقاط عن ليفربول وتتبقى للفريق مباراتان مؤجلتان.

وقال بيليجريني “أجويرو على ما يرام. تدرب بشكل طبيعي مع الفريق على مدار الأسبوع.. من المهم أن نستعيده لصفوف الفريق. إنه لاعب بارز”.

وأضاف “من الصعب على دفاع المنافس أن يوقفه. ولذلك ، فإنه مهم بالنسبة لنا”.

وكالات

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