غيابات الزمالك بالجملة أمام الحرس.. والناشئ عبد الرحمن صلاح أبرز المُنضمين للقائمة

قرر أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للزمالك ضم الناشئ “عبد الرحمن صلاح” لأول مرة لقائمة الفريق الذي يواجه حرس الحدود في الدوري، وذلك لتعويض الغيابات على الجانب الأيمن.

ويلعب الزمالك مع مضيفه حرس الحدود يوم الأحد في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز على استاد المكس بالاسكندرية.

ويعاني الزمالك من عدة إصابات ضربت الفرق مثل أحمد سمير وعمر جابر، وهو ما يترك حازم إمام في مركز الظهير الأيمن دون بديل.

وضم ميدو عمر جابر لقائمة الفريق، ولكن مشاركته غير مؤكدة حتى الآن بسبب عدم تخلصه من الإصابة.

كما يفقد الزمالك جهود أحمد سمير فرج لأول مرة مع الفريق أمام وادي دجلة بسبب إصابته بنزل برد قوية، وهاني سعيد لمرض والده.

ويستمر غياب حمادة طلبة وإسلام عوض بسبب الإصابة أيضًا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

في حراسة المرمى:- عبد الواحد السيد – محمد أبو جبل.

في خط الدفاع:- محمود فتح الله – صلاح سليمان – ياسر إبراهيم – حازم إمام – محمد عبد الشافي – عبد الرحمن صلاح – عمر جابر.

في خط الوسط:- أحمد توفيق – قطة – مصطفى فتحي – نور السيد – عمر إسماعيل يوسف – يوسف أوباما – مؤمن زكريا.

في خط الهجوم:- دومينيك – أحمد علي – عرفة السيد.