إيتو إلى بشكتاش؟

لندن فى 11 أبريل /أ ش أ/ أفادت صحيفة "مترو" أن الكاميروني الدولي صامويل ايتو بدأ محادثات مع نادى بشكتاش التركى للانتقال لصفوفه في موسم الانتقالات الصيفية في أعقاب انتهاء عقده مع نادى تشيلسي الانجليزي.

وكان ايتو /33 عاما/ الذى تعاقد معه البلوز لمدة موسم واحد قد ثبت أقدامه بوصفه الهداف الأول لتشيلسى برصيد 12 هدفا.

ولكن على الرغم من تلميحات المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو بأنه سيقدم عرضا جديدا لايتو للبقاء في صفوف الفريق الموسم القادم، ويبدو النادي التركي حريص على ضم اللاعب في الانتقالات الصيفية.

ويتردد أن عددا من مسئولي بشكتاش سافروا إلى لندن هذا الأسبوع واجروا مفاوضات مع ايتو من أجل الانضمام للنادى من خلال عقد يمتد لموسمين.