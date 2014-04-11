تقرير – روني يغيب عن مانشستر حتى نهاية الموسم

لندن في 11 ابريل / أ ش أ / في ضربة قاصمة جديدة لفريق مانشستر يونايتد، ترددت انباء حول أن واين روني نجم الفريق سوف يغيب عن الفريق حتى نهاية الموسم بسبب اصابته بكسر في احد اصابع قدمه.

وكشفت صحيفة "دايلى ستار" البريطانية عن أنه كان من المعتقد في بادئ الامر أن اصابة رونى – الذى وقع مؤخرا عقدا جديدا مع الاولد ترافورد يحصل بموجبه على اجر يصل الى 300 الف جنيه استرلينى اسبوعيا – تعد مجرد اصابة بسيطة غير انه تبين الان انها ستؤدى على الارجح الى ابتعاده عن اللعب حتى نهاية الموسم .

يذكر أن المان يونايتد مازال يتبقى له خمس مباريات في الدوري غير ان ديفيد مويس مدرب الفريق كان يتطلع الى المشاركة بكامل قوته في تلك المباريات من اجل محاولة تحسين موقف الشياطين الحمر فى الترتيب .

ولم يتضح بعد ما اذا كانت هذه الاصابة سوف تؤثر على فرص مشاركة رونى في نهائيات كأس العالم القادمة بالبرازيل، غير أن صحيفة "دايلى" ستار ذكرت أن الفريق الطبي للمان يونايتد يعتقد أنه سيكون جاهزا بالفعل للمشاركة مع منتخب الاسود الثلاثة في المونديال .